Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika haberi... Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı Kayseri'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kayseri'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, aracın içinde hayatını kaybeden arkadaşını gören şahıs, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Nalçik Bulvarı'nda meydana gelen kazada 38 EY 271 plakalı Citroen marka araç ile 38 HP 722 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 38 EY 271 plakalı otomobil ters dönerken, 38 HP 722 plakalı otomobil ise refüje çıkarak ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, 38 HP 722 plakalı otomobilde bulunan Nevzat P. hayatını kaybederken, yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada Nevzat P.'nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşı, hurdaya dönen otomobilde Nevzat P.'nin cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Otomobil, Kayseri, Hakim, HP, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 01:47 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Arkadaşın öldüğü kazayı görünce gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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