Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T., kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye ait cep telefonunu istedi. İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip, parayı kendi hesabına gönderdi. İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı - Son Dakika

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