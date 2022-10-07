Son Dakika | Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı

07.10.2022 21:08
Son Dakika | Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de, kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin (21) cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran D.T. (23), gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, kardeşine para gönderme bahanesiyle arkadaşı İ.E.'nin (21) cep telefonundan mobil bankacılık uygulamasına girip 85 bin TL kredi çekerek, parayı kendi hesabına aktaran D.T. (23), gözaltına alındı.

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, D.T., kardeşine para göndereceği bahanesiyle arkadaşı İ.E.'ye ait cep telefonunu istedi. İ.E.'nin mobil bankacılık uygulamasına giren D.T., 85 bin TL kredi çekip, parayı kendi hesabına gönderdi. İ.E.'nin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli D.T., belirlenen adresinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Arkadaşının telefonundan kredi çekip kendi hesabına gönderdi; gözaltına alındı - Son Dakika

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