Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ - Son Dakika

İZMİT'te itfaiye eri Batuhan Kara, mesai arkadaşlarının nöbette olması nedeniyle düğününe gelemeyince, düğünün ardından eşi ile birlikte gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gitti. Mesai arkadaşları, Kara çiftini meşalelerle karşıladı.

İzmit'te itfaiye eri olarak görev yapan Batuhan Kara, mesai arkadaşlarını düğününe davet etti. Kentte bulunan yoğun kar yağışı nedeniyle nöbet tutan mesai arkadaşları düğüne gidemeyince, itfaiye eri Batuhan Kara ve eşi Nilüfer Kara, düğünün ardından gelinlik ve damatlıkla arkadaşlarının nöbet tuttuğu itfaiye müfrezesine gitti. İtfaiye müfrezesine giren çift, arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı. Büyük mutluluk yaşayan çift tebrikleri kabul etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ilgiyle izlendi.