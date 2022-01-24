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Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ - Son Dakika

Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ

24.01.2022 11:54

Son dakika haberine göre İZMİT'te itfaiye eri Batuhan Kara, mesai arkadaşlarının nöbette olması nedeniyle düğününe gelemeyince, düğünün ardından eşi ile birlikte gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gitti.

İZMİT'te itfaiye eri Batuhan Kara, mesai arkadaşlarının nöbette olması nedeniyle düğününe gelemeyince, düğünün ardından eşi ile birlikte gelinlik ve damatlıkla itfaiye müfrezesine gitti. Mesai arkadaşları, Kara çiftini meşalelerle karşıladı.

İzmit'te itfaiye eri olarak görev yapan Batuhan Kara, mesai arkadaşlarını düğününe davet etti. Kentte bulunan yoğun kar yağışı nedeniyle nöbet tutan mesai arkadaşları düğüne gidemeyince, itfaiye eri Batuhan Kara ve eşi Nilüfer Kara, düğünün ardından gelinlik ve damatlıkla arkadaşlarının nöbet tuttuğu itfaiye müfrezesine gitti. İtfaiye müfrezesine giren çift, arkadaşları tarafından meşalelerle karşılandı. Büyük mutluluk yaşayan çift tebrikleri kabul etti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar ilgiyle izlendi.

Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ
Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ
Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ

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Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... ARKADAŞLARI DÜĞÜNE GELEMEYİNCE GELİNLİK VE DAMATLIKLA İTFAİYE MÜFREZESİNE GİTTİ - Son Dakika
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