Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı - Son Dakika

Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı

11.11.2020 11:05

Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü, ortaokul ve lisede birlikte eğitim gördüğü arkadaşları anlattı.

Mardin'in Derik Kaymakamlığına terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü, ortaokul ve lisede birlikte eğitim gördüğü arkadaşları anlattı.

Şehit kaymakamın ölümünün 4. yılında duygularını AA muhabiriyle paylaşan Adapazarı İmam Hatip Lisesinden arkadaşı Yahya Bakır, Safitürk'ün görev yaptığı yerlere gittiğinde onu seven, gözleri yaşaran insanlar gördüğünü söyledi.

Herkesin hüzün, sevgi ve saygıyla ondan bahsettiğini dile getiren Bakır, "Muhammed Fatih'in şu anda adı herhangi bir yerde anıldığında herkes hüzünleniyor ve gözleri yaşarıyor. Herkese karşı saygılı, sabırlı ve çalışkan bir kişiydi. Şehadetinden sonra 80 milyonun evladı oldu." diye konuştu.

Bakır, şunları söyledi:

"Safitürk, şu an Türkiye'nin dört bir tarafında mücadelesi, hassasiyeti, sabrı ve tevazusuyla örnek bir kişilik. Hastaların karşısında boynunu büken, sabırlı, güleç yüzlü, çocukların en iyi eğitimi alması için gittiği her yerde önce eğitim toplantısı yapan birisiyle karşı karşıyayız. Çocukların başarılı olmasını, üniversite okumasını isteyen biriydi. Öğretmenleri evine davet edip onları motive ederdi, geleceğe yatırım yapan birisiydi. Derik'te zeytinle ilgili yatırımları hakikaten çok güzel. Bingöl Kiğı'da kano festivali yapıp hayatta kanoya binmeyen insanlara, 'Kaymakam Bey bizi aldı, beraber ilk defa kanoya bindik.' dedirten bir insandı. Çok etraflı, mücadele eden, eğitimden yeşile kadar, öğretmen hassasiyetinden kendi çalışma arkadaşlarına kadar iyi bir insandı.

Kaymakamlık konutundaki bir eşya eskidiğinde 'Bunu kaldıralım' denilince, 'Hayır kaldırmayın, devletin malı ziyan olmasın. Dursun, kullanırız, bir şey olmaz.' diyen, devletini ve milletini çok seven, devleti için kendini feda eden bir kaymakamla karşı karşıyayız. Cenab-ı Allah, rahmet eylesin. Onların yüzü suyu hürmetine aslında bu topraklarda özgürce şu an bu röportajı yapıyoruz. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

"Şehadet belki de içimizde en çok ona yakıştı"

Adapazarı İmam Hatip Ortaokulundan 3 yıllık sınıf arkadaşı Ali Yoldaş da Safitürk'ün çocukluğunda hareketli, kabına sığmayan ama bir o kadar ağırbaşlı biri olduğunu anlattı.

Daha o yıllarda Safitürk'ün mücadele ruhunu taşıyan bir yönü olduğunu gördüklerini aktaran Yoldaş, "Boş vakitlerimizde okulun arkasında Tümen Camisi vardı, oralarda oynardık hatta orada yaramazlığımız olmuştu. Safitürk'le müezzine yakalandık. İkinci kattan atlamak zorunda kaldı, ayağını filan kırmıştı. Aklımıza geldikçe arkadaşlarla hala güleriz. En çok futbol oynardı. Ortaokul yılları öyle geçmişti." diye konuştu.

Yoldaş, Safitürk'ün derslerinde çok başarılı olduğuna işaret ederek, şehit olduğu haberini duyunca çok üzüldüklerini vurgulayarak duygularını şöyle dile getirdi:

"Şehadet belki de içimizde en çok ona yakıştı. Biz bu makamın manevi karşılığına inanıyoruz. Safitürk, onu hak edecek hayatı, mücadeleyi ortaya koymuştu. Ortaokulu birlikte okuduk ama sonrasında tabii hukukumuz devam etti. Kaymakamlık sürecinde zaman zaman bir araya geldik. Evet, ölüm acısı içimizi yaktı, acı hadise, lanetlediğimiz terör saldırısı, böyle bitmesi hüzünlüdür, içimizi parçaladı fakat bizim inandığımız makam şehadet makamı, Muhammed Safitürk'e çok yakıştı diyebilirim. Biz şahidiz, buna çok layık olmaya çalıştı. Dava inancıyla yaşadı, aynı inançla da vefat etti diyebilirim."

Sınıf arkadaşları olarak onu ilk görev yeri Bolu Kıbrısçık'ta ziyaret edememenin hüznünü yaşadıklarını dile getiren Yoldaş, "O dönem 50-60 kişilik sınıflarda okuduk, çok arkadaşımız vardı. İçlerinde hala dün gibi hatırası taze duranlardan biridir Safitürk. Hakikaten çok akılda bırakan izleri vardı. Tabii özlüyoruz çünkü yarım kaldı, inşallah ahirette tam ederiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da makam odasına el yapımı patlayıcıyla düzenlenen terör saldırısında, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 11 Kasım 2016 günü şehit olmuştu. Saldırıda Safitürk'ün şoförü Mustafa Dinçer de yaralanmıştı.

Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı
Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı
Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı
Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı

Mardin, Terör, Derik, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arkadaşları şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı - Son Dakika


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