Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti - Son Dakika

Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti

03.04.2021 23:25
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkiinde bulunan ormanlık alandaki toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Kesgin (23) ve Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23), ve arkadaşları UTV ve ATV'lerle gezmek için ormanlık alana gitti. Ormandan dönerken Mert Kesgin yönetimindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen UTV'de bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu hayatını kaybederken, Mert Keskin yaralandı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer ATV ve UTV'deki arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ormanlık alanda yürüyerek UTV'nin uçtuğu ormanlık alana ulaştı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Kesgin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler gencin cenazesini 100 metre taşıyarak ormandan çıkarttı

Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise UTV'nin bulunduğu alana ulaşmakta güçlük çekti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Ömer Faruk Kapıcıoğlu'nun cenazesi, ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak ormanlık alandan çıkarıldı. Daha sonra Kapıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti
Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti - Son Dakika


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