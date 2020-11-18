Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Arkadaşların şakası kanlı bitti: 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da arkadaşlar arasında yaşanan silah şakasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde halı saha maçından dönen Murathan K. ile bir grup arkadaşı sohbet etmek için A.B.B.'nin Anı sokak içerisinde ailesiyle birlikte yaşadığı müstakil eve gitti. Burada bir süre sohbet eden arkadaş grubunun evden ayrılışı esnasında A.B.B. beraberinde bulunan tabancayı şaka amaçlı Murathan K.'nın başına doğru tuttu. Bu esnada tabanca ateş alırken, Murathan K. kanlar içerisinde yere yığıldı.

A.B.B.'nin yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayda kullanılan bir adet tabanca ele geçirirken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.