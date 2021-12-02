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Son dakika! Arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

02.12.2021 16:37
Son dakika! Arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

Bir son dakika haberine göre Konya'da arkadaşlarını alkol aldıktan sonra darbederek öldürdükleri, ardından cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da arkadaşlarını alkol aldıktan sonra darbederek öldürdükleri, ardından cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Arif Gül ve Bilal Yarar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Gül, olay günü maktul Hulusi İnan ve Bilal Yarar ile alkol aldıklarını anlattı. Maktulün, alkolün etkisiyle kendilerine hakaret etmeye başlaması üzerine aralarında tartışma çıktığını aktaran Gül, İnan'ı darbettiklerini ama öldürmediklerini savundu.

Suçlamaları reddeden sanık Bilal Yarar da maktulün alkolün etkisiyle kendisini kovalamaya başladığını ileri sürerek, "İlk başta şaka yaptığını düşündüm sonra yanağına yumruk attım. Arif de kemerle 3 kez vurdu. Sonra beni yine kovaladı. Ayağı kayıp düştü. Birkaç tekme vurdum. Sonra alkolün etkisiyle kanala atmak istedim ama Arif engelledi. Sonra, yüzüne su vurarak ayılttık. Orada Arif ile tartıştık ve sonra araca binip oradan ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Sanık Arif Gül'ün avukatı Cengiz Erkoyuncu da otopsi raporunun sanık anlatımlarıyla uyumlu olduğunu savundu.

Otopsi raporunda ölüm nedenine ilişkin "kalp krizi" tespiti yapıldığını belirten Erkoyuncu, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Karatay ilçesinde, Hulusi İnan'ın (42) cesedi 2020 yılında Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İnan'ın olaydan 3-4 gün önce Arif Gül (29) ve Bilal Yarar (31) ile alkol alıp kavga ettiği belirlenmişti.

İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan Gül ile Yarar hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hakaret, Otopsi, Konya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor - Son Dakika


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