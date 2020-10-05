Son dakika: Arkadaşlık sitesine üye yapma vaadiyle dolandırıcılığa 6 gözaltı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Bordum ve çevresinde kurdukları arkadaşlık sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenip, İstanbul'da yakalanan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden U.G., D.E. ve N.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler B.G., B.Ö. ve F.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), -