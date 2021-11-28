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ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK ATÖLYESİ AÇILDI

28.11.2021 15:32

? Aile içi eğitimi artırmak ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.

? Aile içi eğitimi artırmak ve ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla Arnavutköy Belediyesi Çocuk Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. 4-12 yaş arasındaki çocukların ücretsiz eğitim alacağı merkezde ebru, zeka oyunları, drama, ahşap gibi 13 farklı atölye çalışması olacak.

AVLU34 alışveriş merkezi içerisinde bulunan Çocuk Atölyesi, Arnavutköy Kaymakamı Dr. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, MHP İlçe Başkanı Gökhan Uluç ve çok sayıda ailenin katılımıyla hayata geçirildi. Atölyede verilecek eğitimlerle çocukların teknolojinin zararlı alışkanlıklarından uzak durması hedefleniyor.

EĞTİMLER ÜCRETSİZ

Çocuklar için sanatsal, bilişsel, ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayarak, kişisel beceriler kazandırma amacı ile planlanan atölye 4-12 yaş aralığındaki tüm çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Üyelik sistemi ile hizmet verecek olan atölyenin takvimi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Aileler istedikleri atölye çalışmasına başvuru yapabilecek. Merkezde, resim, ebru, geri dönüşüm, origami, ahşap, akıl ve zeka oyunları, drama, ritim, mutfak gibi birçok atölye çalışması olacak.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 'Atölyemiz çocuklarımıza aileleriyle farklı branşlarda etkinlik yapma imkanı sunuyor. Çocukların eğlenerek öğrenmelerini aynı zamanda dinlenmelerini hedefliyoruz. Şehir hayatında anne ve baba çocuklarıyla etkin bir şekilde vakit geçiremeyebiliyor, burada kaliteli vakit geçirsinler istedik. Atölyede çocukların severek faydalanacağı birçok oyun ve etkinlik var. Çocuklarımızın gelecek hayatında becerilerini geliştirecek daha verimli hale getirecek, keşfedemedikleri yönlerini ortaya çıkaracak birçok alanda atölye çalışmamız olacak, çocuklarımıza hayırlı olsun' dedi.

RANDEVU ALMANIZ GEREKİYOR

Alanında uzman isimlerin çocuklara eğitim vereceğini belirten Baltacı, 'Herkes faydalanabilir, yoğunluğu önlemek için randevuyla çalışacağız. Ama normal şartlarda kapasitesi aldığı kadar gelen aileler yararlanabilecek' diye konuştu.

AİLELER VE ÇOCUKLARI MUTLU

Açılışa katılan aileler ise çocuklarının gelişimine katkı sağlayacağını söyledikleri atölyenin açılışından mutlu olduklarını dile getirdi. Çocuklar da fırsat buldukça geleceklerini ifade ederek heyecanlarını paylaştı.

Kurdele kesiminin ardından Ahmet Haşim Baltacı ve konuklar atölyeyi gezerek hem çocuklarla sohbet etti hem de öğretmenlerden bilgi aldı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇOCUK ATÖLYESİ AÇILDI - Son Dakika
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