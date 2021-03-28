Arnavutköy'de bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı; o anlar kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı; o anlar kamerada

ARNAVUTKÖY'de sokakta bisiklete binen çocuğa araba çarptı.

ARNAVUTKÖY'de sokakta bisiklete binen çocuğa araba çarptı. Kaza anının güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Melek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bisiklet süren bir çocuğa, yan sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Vatandaşların ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - İstanbul - İstanbul

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