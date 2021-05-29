Arnavutköy'de bisikletlinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Arnavutköy'de bisikletlinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ARNAVUTKÖY'de geçen ay bisikletli Raşit Vahap Kuru'nun (18), belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'de geçen ay bisikletli Raşit Vahap Kuru'nun (18), belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, 12 Nisan'da Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Gölhisar Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Fatih Caddesi'nden Gölhisar Sokağa dönüş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan Raşit Vahap Kuru'ya çarptı. Kamyon sürücüsünün son anda fark ettiği talihsiz genç, bisikletiyle birlikte çöp toplama aracının lastikleri arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun lastikleri arasında sıkışan genci uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarabildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kuru'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. O ANLAR MOBESE KAMERASINDA Öte yandan kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, çöp toplama kamyonunun sokağa giriş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan Kuru'ya çaptığı anlar yansıdı.



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