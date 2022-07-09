Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ - Son Dakika
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Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

09.07.2022 19:46

Son dakika haberi... ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de buğday tarlasında yangın çıktı. Yangına helikopter de havadan müdahale etti

Yangın 17.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Hızla geniş alana yayılan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

YORUMLAR
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Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü Arnavutköy'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü 6 metrelik kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı 6 metrelik kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE BUĞDAY TARLASINDA YANGIN HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ - Son Dakika
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