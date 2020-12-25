Arnavutköy'de bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Sarı Orkide Sokak'ta sabah saatlerinde bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler yandaki binanın da çatısına sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sardığı iki binaya aynı anda müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.