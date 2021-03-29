Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE FECİ KAZA KAMYON İLE DUVAR ARASINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ
29.03.2021 16:48
Gelen son dakika haberine göre Taylan ERGÜNİSTANBUL DHAArnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.
Taylan ERGÜNİSTANBUL DHA
Arnavutköy'de, freni boşalarak durmayınca atladığı kamyon ile mezarlık duvarı arasında kalan şoför feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 15.00'te Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 41 RL 291 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü M.Z.Balkaya (49) seyir halindeyken aracın freninin patladığını fark etti. Şoförü bunun üzerine durmayan kamyondan dışarı atladı. Şoför, kamyon ile mezarlık duvarı arasında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.
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