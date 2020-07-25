Son Dakika | Arnavutköy'de iş yerinde patlama: 3 yaralı

Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. İslambey Mahallesi Çamlıçeşme Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde, gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda biri ağır olmak üzere yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:31

Kaynak: AA

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