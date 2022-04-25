Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

25.04.2022 09:22

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kadın ölümden kıl payı kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 22 Nisan günü Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan iki kadından biri aniden yola çıkınca hızla gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kadın şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kadının ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Batuhan Toprak - İHA)

Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada

YORUMLAR
500
Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada Sahipsiz köpekten kaçan çocuğa otomobilin çarpması, yayaların kaza tehlikesi atlatması kamerada Son dakika haber! Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada Son dakika haber! Şanlıurfa'da meydana gelen kazalar kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Bakan Koca'nın müjdesi ile bayram gibi bayram! Eski günlere geri mi dönüyoruz?
10:10 ABD'li iki üst düzey isim Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü! Güvenlik nedeniyle ziyaretin detayları paylaşılmadı
09:58 Husumetlisini gördü, bir an tereddüt etmeden arabayı üzerine sürdü! Talihsiz adam havada taklalar attı
09:45 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ramazan'da cinsellik tavsiyesi: İftardan sonra hemen cinsel ihtiyacınızı görün ki namazda aklınız orada kalmasın
09:42 Metrobüsteki yer kavgasında akıl almaz tehdit: Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım
09:36 Öfkeli anne, kızına saldıran köpeği pompalı tüfekle öldürdü
09:36 Yeğenini miras yüzünden öldürüp, iki çocuğuyla gömdü: Cesedi jandarma kadavra köpeği buldu
09:32 Adı Sevgi dizisinde dün akşam neler oldu? Zeynep, Emir ve Elif'in hayatını nasıl etkiledi?
09:16 Canlı yayında tartışma! Hilmi Daşdemir'den Gülay Yedekci'ye: Hanımefendi gibi davranın
09:10 Teşkilat dizisinde dün akşam neler oldu? Halit Başkan'ın öğrendiği yeni bilgi tüm dengeleri nasıl değiştirecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 10:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kadının ölümden döndüğü kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement