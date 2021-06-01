Arnavutköy'de ölü yunus balığı kıyıya vurdu

İSTANBUL - Arnavutköy'de ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde sahilde gezen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunus balığını fark etti. Üzerinde yara izleri olan ve sineklerin uçuştuğu yunus balığını vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

"Bu nasıl yapılır anlamış değilim

Sahilde yürüyüş yapan ve yunus balığını fark eden Ümit Baydan, "Biz buraya arkadaşımız evlilik teklifi yapacaktı onun için geldik. Geldiğimizde işte balığı bu şekilde gördük. Kime haber verebiliriz diye düşünürken yukarıda sizi fark ettik. Biz de gördüğümüzde şoka uğradık inanın ki, böyle bir şey nasıl yapılabilir anlamıyorum. Zaten nesli tehlike içerisinde olan bir hayvan derisini soymuşlar, ağzına salatalık koymuşlar. Bu nasıl yapılır anlamış değilim" dedi.