Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHA

Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İki yaralı kendilerini araçtan dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği yoldan çıkıp yakıt pompasına çarptığı ve çarpmayla birlikte yerinde döndüğü görülüyor.