Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika: ARNAVUTKÖY'DE OTOMOBİLİN AKARYAKIT İSTASYONUNA GİRDİĞİ KAZA ANLARI KAMERADA
17.05.2021 09:52
Gelen son dakika haberine göre Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHAArnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Vedat BAYRAKTARİSTANBUL DHA
Arnavutköy'de alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. İki yaralı kendilerini araçtan dışarı atarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla ilerlediği yoldan çıkıp yakıt pompasına çarptığı ve çarpmayla birlikte yerinde döndüğü görülüyor.
Son Dakika Gözler, Kabine toplantısına çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından esnafa müjde verecek İslam Memiş'ten, altın heyecanlandıran altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı