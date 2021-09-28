Arnavutköy'de girdiği restoranda bir miktar para çalan şüphelinin daha sonra iş yerinde tuvaletini yapmasına ait anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Bolluca Mahallesi'ndeki lokantaya gece saatlerinde giren şüpheli, kasadaki bir miktar parayı çaldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüphelinin lokantadaki bir sandalyeye oturup kapüşonunu düzelttiği görülüyor.
Bir süre oturduktan sonra lokantanın içinde tuvaletini yapan şüphelinin daha sonra iş yerinden ayrılma anları, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Arnavutköy'de restorana giren hırsızın rahat tavırları kameraya yansıdı - Son Dakika