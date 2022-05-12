ARNAVUTKÖY'de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada, 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Fatih Caddesi'nde faaliyette olmayan bir akaryakıt istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Uzun süre devam eden tartışmada silahlar çekildi. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin çalışmaları sonunda silahlı saldırganlar kısa sürede yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olay sonrası polisin incelemeleri devam ediyor. Çatışma ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

------------------------Cep telefonu ve güvenlik kamerası-Kavga anı ve bir kişinin yakalandığı anlar (Aktüel görüntü)-Silahlı kavga sonrası şüphelilerin kaçış anı-Polisin olay yeri incelemesi

-Yerdeki mermi kovanları