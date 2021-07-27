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ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI

27.07.2021 11:58

ARNAVUTKÖY'de kaymakamlık binasının bulunduğu sokakta otomobilden başka bir otomobile silahla ateş açıldı.

ARNAVUTKÖY'de kaymakamlık binasının bulunduğu sokakta otomobilden başka bir otomobile silahla ateş açıldı. Silahlı saldırının ortasında kalan ve 2 mermi isabet eden hafif ticari aracın sürücüsü ise kaçarken kaza yaptı. Silahlı saldırıda şans eseri ölen olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

Olay, dün 1630'da Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre kaymakamlık binasının bulunduğu sokaktaki otomobile, başka otomobilden ateş açıldı. Ateş açılan otomobile 6 mermi isabet etti. O sırada sokakta seyir halinde olan hafif ticari araca da 2 mermi isabet etti. Hafif ticari aracın sürücüsü ise olay esnasında kafasını eğerek kurşunlardan kaçmaya çalıştı bu sırada başka bir araca çarptı. Şans eseri hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı saldırı sonrası polis kaymakamlık binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan otomobildekiler olay yerinden kaçarken, polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI
ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE SİLAHLI SALDIRININ ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜ KAÇARKEN KAZA YAPTI - Son Dakika


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