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ARNAVUTKÖY'DE SOBADAN ÇIKAN YANGIN ÇATI KATINI KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE SOBADAN ÇIKAN YANGIN ÇATI KATINI KÜLE ÇEVİRDİ

10.02.2022 11:46

ARNAVUTKÖY'de 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını küle çevirdi.

ARNAVUTKÖY'de 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatı katını küle çevirdi.

Haraççı Mahallesi Adil Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatı katında dün gece 2100 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede çatı katını sardı. Yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Öte yandan ahşap malzemelerin bulunduğu çatı katı kısa sürede tutuşarak küle döndü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar ise mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE SOBADAN ÇIKAN YANGIN ÇATI KATINI KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE SOBADAN ÇIKAN YANGIN ÇATI KATINI KÜLE ÇEVİRDİ - Son Dakika
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