Son Dakika: ARNAVUTKÖY'DE VİNCE BAĞLI İŞ MAKİNASIYLA TEHLİKELİ YIKIM KAMERADA
Son dakika güncel haberi: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de, yürekleri ağıza getiren binadaki tehlikeli yıkım anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 5 katlı binanın yıkımı sırasında operatör hiçbir güvenlik önlemi almadan kepçeye yer yapmak için balyozla beton ile kiremitleri kırdı. Halatla asılı halde bekletilen kepçe operatörün kırdığı yere yerleştirildi. Operatör kepçeyle bir süre çalıştıktan sonra da asıldığı halatla çatıdan aşağı indirildi.Olay, dün Arnavutköy'de meydana geldi. 5 katlı binada yürekleri ağıza getiren tehlikeli yıkım bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; kepçe vinçe asılı halde bekletilirken en, operatörü elinde balyozla çatıda beton ve kiremitleri kırarken görülüyor. Hiçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor. Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:44 Kaynak: DHA
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