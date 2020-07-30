Son dakika... Arnavutköy'de yangında muhabbet kuşu öldü - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de bir mağazada çıkan yangında alevlerin içinde kalan ve dumandan etkilenen muhabbet kuşu öldü.

Yangın, dün gece, Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, spot ürünler satılan bir mağazada elektrik devresinden kaynaklanan yangında alevler kısa sürede mağazayı sardı. Yangını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mağazada bulunan eşyalar zarar gördü. Yangın sırasında mağazada bulunan bir muhabbet kuşu da alevlerden ve dumandan etkilendi. Mağazadan çıkartılan muhabbet kuşuna kalp masajı ve suni teneffüs yapılsa da kuş tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü.