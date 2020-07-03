Son dakika! Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu