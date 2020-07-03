Son dakika! Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleşme yeniledi
Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli'nin mukavelesini yeniledi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Brezilyalı forveti Gabriel Martinelli'nin mukavelesini yeniledi.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, geçen yıl takıma katılan 19 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Martinelli, 10 gol attı.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:11 Kaynak: AA
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