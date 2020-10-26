Son dakika! Arsin Organize Sanayi Bölgesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Arsin Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Arsin OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı organizesinde düzenlenen tatbikatta, tır parkı içerisindeki binada çıkan yangına ve enkaz altında kalan insanlara nasıl müdahalede bulunulması gerektiği ekiplerce uygulamalı olarak gösterildi.

Amaçlarının bölge içerisinde oluşabilecek yangınların önüne geçmek olduğunu ifade eden Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, "Amacımız bölgemiz içerisinde oluşabilecek yangınların çıkmasını engellemek, bölge içerisinde çıkan yangınlara en kısa sürede ulaşıp müdahale etmektir." ifadesini kullandı.