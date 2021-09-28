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Son dakika... Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu - Son Dakika

Son dakika... Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu

28.09.2021 18:33
Son dakika... Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu, System.String[]

Son dakika haberler... UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan önce 3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı ve küp içerisinde iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan önce 3600-3700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı ve küp içerisinde iki çocuk iskeleti gün yüzüne çıkarıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları Ağustos ayında başlamıştı. 5500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe Höyüğü'nde çalışmalar İtalyan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli'nın başkanlığında devam ediyor. Bu yılki kazılarda, 24 mezar ile MÖ 3 bin 600-3 bin 700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu. Öte yandan kazılarda ortaya çıkan vazo ve büyük küplerin ikisinde de iki çocuk iskeleti bulundu.

(İHA)

Son dakika... Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu

UNESCO Dünya Kültür Mirası, küp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Arslantepe Höyüğü'nde MÖ 3600 yılından kalma 2 çocuk iskeleti bulundu - Son Dakika


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