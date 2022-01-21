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Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı - Son Dakika

Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı

21.01.2022 10:54

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 70 binin üzerinde seyreden koronavirüs vaka sayıları sebebiyle yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Bakan Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla inşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde ikinci döneme kaldığımız yerden, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız" dedi.

Milyonlarca öğrenci bugün yarıyıl tatiline girerken artan koronavirüs vakalarıyla birlikte, tatilinin uzayıp uzamayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Altındağ'daki Kavaklı Köyü İlkokulu'nda katıldığı karne töreninde yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. Özer, yarıyıl tatili açıklamasında 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime devam edeceklerinin altını çizdi.

"İKİNCİ YARIYIL 7 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR''

Yarıyıl tatilinin uzatılacağı iddialarına ilişkin Bakan Özer, şunları söyledi:

"Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız."

Son Dakika: Artan vakalar sonrası yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer.

AŞILANMA ORANLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Özer, öğretmenlerin kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek için büyük fedakarlık ortaya koyduklarına vurgu yaparak, "Hakikaten her gün maskelerle ders anlatabilmek kolay bir şey değil. Aşılanma oranları, Türkiye'deki toplumun aşılanma oranının çok üzerinde olduğu gibi Avrupa'da dünyada haftada 5 gün yüz yüze devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarının da çok üzerinde oldular. Onun için ben öğretmelerimizi hem bu süreçte maskelerle ders anlatma fedakarlığından dolayı hem de okullarda kuralların uygulanmasında gösterdikleri titizlikten dolayı hem de aşılanma oranıyla toplumda salgınla mücadelede örnek davranış sergileyerek örnek oldukları için hem şahsım hem de Milli Eğitim Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu eş güdümlü bir şekilde sürecin ilerlemesinde çok büyük katkı verdiler. Ben Sağlık Bakanımıza ve Bilim Kurulumuza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

''EN BÜYÜK KAHRAMANLARIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ''

Yüz yüze eğitime 81 ilde haftada 5 gün boyunca devam etmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Bakan Özer, "Bu süreçte öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin maske, mesafe ve hijyene riayet etmeleri, bu 850 bin dersliğimizden kapanan sınıfların 5 ay boyunca yüzde 1'in altında gerçekleşmesinde çok büyük katkısı oldu. Onun için biz bugün her ne kadar karneleri dağıtmış olsak da, karnelerde zayıf notları olan öğrencilerimiz olsa da biz bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Tabii bu sürecin en büyük kahramanları öğrencilerimiz oldu" dedi.

Son Dakika: Artan vakalar sonrası yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt

KİTAP TAVSİYESİNDE BULUNDU

Bakan Özer, öğretmenlerden iki haftalık yarıyıl tatilinde öğrencilere ödev vermemesi konusunda ricaları olduğunu hatırlatarak, "Öğretmenlerimiz ödev vermediler ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum. O da 18 milyon öğrencimizin 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumaları. Çünkü bizim toplum olarak kitap okuma kültürünü geliştirmemiz lazım. Bunun için tüm okullarımızda kütüphane yaptırdık. İki ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphanesi olmayan okula kütüphane yaptık. Tüm kütüphanelerdeki kitap sayımızı 28 milyondan 42 milyona çıkardık. İnşallah 2022 yılında bu kitap sayımızı sadece kitap olarak değil, dijital içerik olarak da tüm kitap sayısını 100 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı sürecin devamı olarak da tüm öğrencilerimizden bu 2 haftalık yarıyıl tatilinde en az bir kitap okumalarını istirham ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmelerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Okullarda 2. dönem ise 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

YORUMLAR (2)
  • Nihat Eroğlu: Okullarımızın salgından etkilenmesini önlemek ve eğitimin devamını sağlamak için ,yarı tatilinin ikinci haftasında ülkemizin tamamında zorunlu haller hariç,şehirler arası ve şehir içi seyahatleri de sınırlamak suretiyle, kapanma kararı alınabilir.Takdir devlet büyüklerimizin. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı - Son Dakika
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