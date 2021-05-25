Son dakika: Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor - Son Dakika

Son dakika: Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor

25.05.2021 10:58
Son dakika: Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor, System.String[]

Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin yılbaşından bu yana düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen 277 teröristten 21'inin sözde üst düzey terörist olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin yılbaşından bu yana düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen 277 teröristten 21'inin sözde üst düzey terörist olduğu belirlendi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi sonucu bölücü terör örgütü PKK'da panik havası sürüyor.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) başta olmak üzere emniyet, jandarma, TSK ve MİT birimleri tarafından düzenlenen uyumlu ve birbirlerini tamamlayan başarılı operasyonlar PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

Söz konusu başarılı operasyonlar sayesinde her geçen gün azalan silahlı terörist sayısının yurt içinde 265-275, Irak'ta 2 bin 940-3 bin 350, Suriye'de 11 bin 400-13 bin 700, İran'da 500-550 olmak üzere 15 bin 115-17 bin 885 olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin operasyon uzmanlıklarını teknolojik kapasiteyle uyumlu şekilde bütünleştirmesi, teröristleri istenilen yer ve zamanda bulmaya ve etkisiz hale getirebilmeye imkan sağlarken, bu sayede etkisiz hale getirilen terörist sayısı da geçmiş yıllara göre katbekat arttı.

Güvenlik güçleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 45 bin 681 kırsal ve 7 bin 426 şehir operasyonunda 277 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Söz konusu operasyonlarda 3 bin 92 şüpheli gözaltına alınırken 552'si tutuklandı.

Üst düzey teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor

Çalışmalar sonucunda 277 teröristten "Terör Arananlar" listesinde 4'ünün kırmızı, 1'inin yeşil, 9'unun turuncu, 5'inin gri kategoride yer aldığı ve 2'sinin de listede olmayıp sözde üst düzey olduğu tespit edildi.

Böylelikle terörle mücadele kapsamında bugüne kadar süren operasyonlarda 665 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Ayrıca etkisiz hale getirilen 665 sözde üst düzey teröristin "Terör Arananlar" listesinde bulunan 515'inden 43'ünün kırmızı, 28'inin mavi, 31'inin yeşil, 80'inin turuncu, 333'ünün gri listede yer aldığı belirtildi.

Geriye kalan 150 teröristin listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi önemli pozisyonlarda bulundukları belirlendi.

Terör örgütünde çözülmeler artıyor

Yılbaşından bu yana örgüte, 2'si Almanya'dan, 2'si Yunanistan'dan ve 1'i İsviçre'den olmak üzere 11 teröristin katıldığı öğrenilirken, örgüte katılım geçen yılki 53 kişi ile en düşük seviyesini yaşadı. Ayrıca bu yıl 71 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Operasyonlarda kullanılan teknolojiyle uyumlu, yaratıcı, karmaşık yöntem ve teknikler, sürecin yönetiminin de devletin kontrolüne geçmesini sağladı.

Böylelikle 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 7 bin 412 sığınak, barınak veya depo tespit edildi. Bu yerlerdeki 94 ton patlayıcı, 257 füze/roket, 2 bin 839 silah, 1168 EYP/mayın, 4 bin 419 el bombası, 1.44 milyon mühimmat, 10 bin 624 tüp, 1491 jeneratör/akü, 432 ton gıda ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, Terör, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Artık tek hedefleri hayatta kalmak olan teröristlerin çaresizlikleri her geçen gün artıyor - Son Dakika


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