Son dakika! Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Son dakika! Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor

Son dakika genel haberine göre Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor Günümüzde üretimi olmayan Osmanlı Kehribar tespihi 5 bin lira ile 50 bin TL arasında değişen fiyatıyla dudak uçuklatıyor Günümüzde üretimi olmayan Osmanlı Kehribar tespihi 5 bin lira ile 50 bin TL arasında değişen fiyatıyla dudak uçuklatıyor...

Artık üretilmiyor, fiyatı ile dudak uçuklatıyor

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Günümüzde üretimi olmayan Osmanlı Kehribar tespihi 5 bin lira ile 50 bin TL arasında değişen fiyatıyla dudak uçuklatıyor

SİVAS - Günümüzde üretimi olmayan Osmanlı Kehribar tespihi 5 bin lira ile 50 bin TL arasında değişen fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Sivas kent merkezinde yaklaşık 13 yıldır tespihçilik yapan Ömer Faruk Arslan, elinde bulundurduğu 60 yıllık ve binlerce liralık kehribar tespihle dikkat çekiyor. Arslan, dönemin en iyi ustaları tarafından işlenen Osmanlı kehribarı kıymetli tespihi 5 bin liradan satıyor. Arslan'ın elinde sadece bir tane bulunan, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen Osmanlı kehribarı tespihler günümüzde üretilmiyor. Kentte tespih doktoru olarak ta bilinen Arslan, Türkiye başta olmak üzere Dünyanın çeşitli ülkelerine tespih gönderiyor.

5 ila 50 bin lira arasında satılıyor

Sivaslı tespihçi Ömer Faruk Arslan, tespih fiyatlarının 5 lira ile 50 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Tespih dedin mi akla gelen aşktır. Aşk olmadan tespihin t'si olmaz. Tespihi görmeden fiyat biçmek zor. Ama ortalamasını söyleyeyim. 5 liradan başlar 50 bin liraya kadar değişir fiyatlar. Koleksiyonluk, eski antika değeri taşıyan Osmanlı kehribarları dediğimiz özel ustalarımızın yaptığı el emeği göz nuru tespihler kat kat artar fiyatları" dedi.

Birçok hastalığa iyi geliyor

Arslan, kehribarın birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, "Osmanlı kehribarının özelliği asıl çıkışı 1903'e dayanır. 1903 ile 1938 yılları arasında bu tespih malzemesi tespih olarak değil de evlerde ki eşyalar olarak yapılmıştır. Kapı kulpu, radyo kabı, şemsiye sapı ve kapı tokmağı gibi malzemeler olarak yapılmış. İkinci dünya savaşının sonlarına doğru bu fabrika yıkılmıştır. Bizim Anadolu'ya gelişi de bundan sonra başlamıştır. Malzeme tespih malzemesi olarak değil de aksesuarda kullanılırmış. Burada da değerli olduğu anlaşılınca tespihe çevrilmiştir. Bundan sonrada Almanya'da tespih malzemesi olarak yapılmış. Elde elektriklenmeyi, stresi azalttığı, guatr hastalarına iyi geldiği söylenir. İçerisinde kullanılan damla parçacıklarının sayesinde. Sinirsel rahatlatma gibi özellikleri olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Bu tespihin fiyatı 5 bin lira

Arslan, Osmanlı kehribarı tespihlerden elinde bir tane olduğunu ve 5 bin liraya sattığını söyleyerek, "Faturalandırılmamış olduğundan dolayı değeri şudur diyemeyiz ama biz eksper olarak bu işe gönül verenler olarak aşağı yukarı değer biçeriz. Mesela bu elimdeki Osmanlı Kehribarı vardır. Bu Osmanlı Kehribar 1938 yıllardan sonra yapılmış ve formülü bulunamamış. Elde kalan antika tespihler olduğundan dolayı ortalama değer 4-5 bin civarında. Türkiye'nin hemen her yerine gönderiyorum. Yurt dışına da gönderdiğimiz oldu. Almanya, Hollanda, Danimarka ve Kanada gibi ülkelere kargo aracılığıyla gönderdiğimiz tespihlerimiz var" şeklinde konuştu.

Faruk Arslan, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:40 Kaynak: İHA

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