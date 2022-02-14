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Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

14.02.2022 17:08
Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Artvin'de meydana gelen bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Artvin'de meydana gelen bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan olayda Alim D. ile Tolunay A. arasında Hükümet Caddesi üzerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Tolunay A., Alim D.'ye bıçakla saldırarak yaraladı. Vücudunun değişik yerlerine bıçak darbesi alan Alim D. Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alim D. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Tolunay. A yaşanan olay sonrası emniyete giderek teslim oldu. - ARTVİN

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Devlet Hastanesi, Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Artvin'de bıçaklı kavgada 32 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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