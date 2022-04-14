Son dakika! Artvin'de gece çıkan yangında iki katlı ev zarar gördü - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Obadibi köyünde dün gece, Bahri ve Şükrü Kurt kardeşlere ait iki katkı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına, Yusufeli Orman işletme Müdürlüğü ve Yusufeli Belediyesi itfaiyeleri ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.