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Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

05.02.2022 10:28
Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeni yerleşim yeri üst yapı inşaatında çalışan Yakup Aktaş'ın kullandığı iş makinesi devrildi.

İş makinesinin altında kalan Şaban Ali Köse olay yerinde yaşamını yitirdi. Köse'nin cesedi, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak Yusufeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Yakup Aktaş ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

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Yakup Aktaş, Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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