Son dakika: Artvin'de iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yeni yerleşim yeri üst yapı inşaatında çalışan Yakup Aktaş'ın kullandığı iş makinesi devrildi.
İş makinesinin altında kalan Şaban Ali Köse olay yerinde yaşamını yitirdi. Köse'nin cesedi, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak Yusufeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaralanan Yakup Aktaş ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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