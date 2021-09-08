Son dakika: Artvin'de jandarma ekipleri çocukları kişisel güvenlik konusunda bilgilendiriyor - Son Dakika

Artvin Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki okulları ziyaret ederek, öğrencileri kişisel güvenlikleri hakkında bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, çocukların günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirdiği belirtildi.

Ülkenin geleceği olan çocukların daha güvenli eğitim-öğretim ortamlarında yetişmeleri amacıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için jandarma sorumluluk alanında bulunan okulların trafik timleriyle eş zamanlı ziyaret edildiği kaydedilen açıklamada, "Çocuklarımıza çocuk dergileri ve boyama kitapları dağıtılarak kişisel güvenlikleri hakkında bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri icra edilmiştir. Benzer faaliyetlere devam edilecektir." ifadesine yer verildi.