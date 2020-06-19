Son dakika... Artvin'de JASAT ekipleri 6 yıldır aranan kişiyi yakaladı - Son Dakika

Artvin'de JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Artvin- Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince icra edilen operasyon ile hakkında 6 farklı suç "Örgütlü suç kapsamında 4 ayrı tehdit, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" kaydı nedeniyle 6 yıldır hakkında yakalama-arama kararı ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.B. Borçka ilçesinin Şerefiye köyünde gizlendiği evde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Artvin Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ARTVİN