Son dakika... Artvin'de JASAT ekipleri 6 yıldır aranan kişiyi yakaladı - Son Dakika

Son dakika... Artvin'de JASAT ekipleri 6 yıldır aranan kişiyi yakaladı
Gelen son dakika haberine göre Artvin'de JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Artvin'de JASAT ekiplerince yapılan operasyonda 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin- Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince icra edilen operasyon ile hakkında 6 farklı suç "Örgütlü suç kapsamında 4 ayrı tehdit, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" kaydı nedeniyle 6 yıldır hakkında yakalama-arama kararı ve toplam 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Y.B. Borçka ilçesinin Şerefiye köyünde gizlendiği evde yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak Artvin Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 04:14 Kaynak: İHA
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