Son dakika... Artvin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Artvin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
29.03.2021 18:47
Son dakika haberine göre Artvin'de otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Artvin'de otomobille kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Artvin- Ardahan kara yolun 25. kilometresindeki Berta Köprüsü mevkisinde Enes Ünal'ın kıllandığı 08 DF 532 plakalı kamyonetle Gonca Dinçer Aksu'nun yönetimindeki 16 NNF 48 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerindeki müdahalenin ardımdan Artvin devlet Hastanesini kaldırıldı.
Öte yandan kazana nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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