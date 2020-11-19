Artvin'in Yusufeli ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hamza Ergün'ün kullandığı 53 AF 400 plakalı otomobille karşı yönden gelen Levent Keskin yönetimindeki 08 M 9057 plakalı minibüs, Artvin-Yusufeli kara yolundaki Su Kavuşumu-1 Tüneli'nde çarpıştı.
Otomobilde bulunan Hatice Ergün kaza yerinde öldü, sürücülerle minibüsteki Ali Altunsoy ve Gürkan Hakan yaralandı.
Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Artvin'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika