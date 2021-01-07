Artvin'de orman yangını - Son Dakika
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Artvin'de orman yangını

07.01.2021 17:07
Artvin'de orman yangını

ARTVİN'in Borçka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.İlçeye bağlı Adagül köyünün yüksek kesiminde yer alan ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangın müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlerin, ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle sürdüğü belirtildi.

Köylülerden Celil Cahit Özder, 'Yangın ilk önce ormanlık alanın altında çalılık alanda başladı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilçemiz ve çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışıyor. O alana yol olmadığı İçin müdahale zor yapılıyor. Yangın şu an devam ediyor' dedi.


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Kaynak: DHA

Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye, Borçka, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de orman yangını - Son Dakika

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