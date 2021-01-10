Son dakika: Artvin'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye, Kemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile Hopa ve Kemalpaşa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köprücü köyünde bir tarlada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

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