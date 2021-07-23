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Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1 - Son Dakika

Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1

23.07.2021 07:56

Son dakika haber... ARTVİN'de saatte metrekareye düşen 170 kilogram şiddetli yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.

ARTVİN'de saatte metrekareye düşen 170 kilogram şiddetli yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, su ve elektrik hatlarındaki hasar giderilmeye çalışılıyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından yeniden sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet Mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar selde sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

430 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Selin en çok etkilendiği Arhavi ilçesinde oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği ilçe balçığa gömüldü. Boğaziçi Mahallesinde 320, Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 110 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede 50'den fazla araç hasar gördü, selin sürüklediği kamyonlar ters döndü. Trafo merkezinin yıkılması sonucu elektrik verilemeyen ilçede su şebekesi alt yapısı da ağır hasar gördü. Suların kesildiği Arhavi'ye tankerle su veriliyor. Artvin ve Rize'de hasar gören 56 trafo nedeniyle 3 bin 45 abone elektriksiz kaldı. Arhavi'de 3 karayolu, 30 köy ve 19 yayla yolu da sel ve heyelanlarda ulaşıma kapandı. Bölge illerden gelen takviye vidanjörler yardımıyla bodrum katlara dolan suyun çekilmesi için de çalışma yürütülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: KAYA TAHKİMATINDA YIRTIKLAR VARDI, SÖYLEMİŞTİK

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 4 vadiden aynı anda yağış almaları sonucu Kapisre deresinin kaya tahkimatlarını sökerek taştığını belirterek, "Sel tahkimatı aştı ve Boğaziçi mahallesinde 320, Cumhuriyet mahallemizde 110 konutun zemin ve bodrum katları su dolu. Hasarımız büyük. Belediye başkanlarımız ve merkezi hükümetle hep beraber yaraları sarmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kapisre deresindeki kaya tahkimatının önceden yapıldığını hatırlatan Kurdoğlu, "Ancak yer yer yırtıklar vardı. Bunları biz söyledik, yazılarımızı da yazdık. Böyle bir şey mi olması gerekirdi? Buradan ders çıkartmak gerekiyor. İnşallah gerekli çalışma yapılacak" dedi.

BARINAĞI SU BASTI, 25 KÖPEK KURTARILDI

Arhavi ilçesinde belediyeye ait barınağı su bastı. Görevlilerin kapıları açarak köpekleri bırakmasına rağmen bazı köpekler sele kapıldı. Arhavi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği üyeleri koştuğu barınakta 25 köpeği kurtarmayı başardı. Dernek başkanı Nuray Güzel, "Belediyenin hayvan bakım evini su bastı. Kaybolan hayvanlarımız var. Biz yardıma koştuk. Görevliler kapıları açtı ama su yeniden kapıları kapattı. 25 dolayında köpeği kurtardık. Ama kurtaramadıklarımızda var" dedi.

'HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI'

Evini sel basan Züleyha Meydan, "Sel geldi eve girdi. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Sel aniden geldi, üst katlara çıkarak kurtulduk" dedi.

Otomobili selde sürüklenen Osman Şişman ise, "Otomobilim park halindeydi. 2 metrelik sel geldi. Aracım sürüklendi. Yapacak bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.

İş yerini su basan Tanju Pitoz da, "Bir anda oldu her şey. Arka derenin taşması ile etrafımız çevrildi. Derenin ortasında kaldık. Arabalar, iş yerleri gitti. Hasarımız çok büyük" dedi.

Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1
Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1
Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1
Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1

Hisarcık, Arhavi, Artvin, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1 - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... ARTVİN'DE SEL GİTTİ, ÇAMUR KALDI; KAYIP 1 KİŞİ ARANIYOR - 1 - Son Dakika
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