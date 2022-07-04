Cenaze, Artvin Belediyesine ait cenaze aracı ile Sarp Sınır Kapısı 'na getirildi. Cenaze burada başka bir araca nakledilerek Azerbaycan'a gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Artvin'deki heyelanda hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Azerbaycan'a gönderildi - Son Dakika

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