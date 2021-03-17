Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı - Son Dakika

Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı
17.03.2021 15:06
Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Artvin'in Dereiçi Köyü'nde yangın: 15'e yakın ev yandı
Köyde ilk belirlemelere göre 15'in üzerinde ev bilinmeyen bir nedenle yanıyor
ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ev yanarken, yangını söndürmek üzere Yusufeli İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözleri müdahale ediyor.
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