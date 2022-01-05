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Son dakika... ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya'dan Myanmar'a "iç savaş" uyarısı - Son Dakika

Son dakika... ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya'dan Myanmar'a "iç savaş" uyarısı

05.01.2022 11:13
Son dakika... ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya'dan Myanmar'a "iç savaş" uyarısı

Son dakika haberler: Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Kamboçya'nın Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 1 Şubat 2021'deki darbeden sonra askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'ın "iç savaşın tüm bileşenlerine" sahip olduğunu belirtti.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Kamboçya'nın Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, 1 Şubat 2021'deki darbeden sonra askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'ın "iç savaşın tüm bileşenlerine" sahip olduğunu belirtti.

Channel News Asia'daki habere göre, Kamboçya Dışişleri Bakanı Sokhonn, Başbakan Hun Sen'in 7-8 Ocak'ta Myanmar'a yapması beklenen ziyaret öncesi ülkedeki kötü gidişat hakkında uyarıda bulundu.

Sokhonn, ülkedeki görünümün korkunç olduğunu belirterek "Myanmar'daki siyasi kriz ve güvenlik krizi derinleşiyor ve bu ekonomik, sağlık ve insani krize yol açtı." dedi.

Pazartesi günü Singapur merkezli düşünce kuruluşu ISEAS-Yusof İshak Enstitüsünce düzenlenen konferansta konuşan Sokhonn, "İç savaşın tüm bileşenlerinin artık masada olduğunu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkede şu anda iki hükümet ve çok sayıda silahlı kuvvetin bulunduğunu belirten Sokhonn, insanların sivil itaatsizlik eylemleri yaptığını ve ülke çapında gerilla savaşının yaşandığını kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Cumhuriyeti, Kamboçya, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika... ASEAN Dönem Başkanı Kamboçya'dan Myanmar'a "iç savaş" uyarısı - Son Dakika
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