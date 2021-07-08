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Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği' - Son Dakika

Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'

08.07.2021 13:05
Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği', System.String[]

Son dakika habere göre ANKARA'da ASELSAN, SAHA İstanbul üye firmaları ile Sanayileşme Etkinliği'nde bir araya geldi.

ANKARA'da ASELSAN, SAHA İstanbul üye firmaları ile Sanayileşme Etkinliği'nde bir araya geldi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "SAHA İstanbul'a üye olan ilk vakıf şirketlerinden biri olarak, iş birliğine devam ediyoruz ve bu çerçevede yoğun bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Hali hazırda SAHA üyesi olan 250'yi aşkın firma ile aktif olarak çalışıyoruz; hatta 50 stratejik ortağımızın 17'si SAHA üyesi firmalardan oluşuyor" dedi.

ASELSAN, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul üye firmaları ile Ankara'da düzenlenen Sanayileşme Etkinliğinde bir araya geldi. 12 ilden 200'e yakın üye firmanın katıldığı etkinlik ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın açılış konuşmaları ile başladı. Tüm gün sürecek etkinlik kapsamında ASELSAN'ın tüm çalışma alanlarından birçok paydaşı SAHA İstanbul firmaları ile bir araya getirilecek. Buluşmada yaklaşık 200 firma temsilcisi ile 700'e yakın şirketler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerde millileştirmeden tedarik zincirine AR-GE'den teknoloji ve strateji yönetimine kadar birçok konuya temas edilecek. İkili işbirliklerinin artırılmasına yönelik potansiyel fırsatlar değerlendirilecek.

'50 STRATEJİK ORTAĞIMIZIN 17'Sİ SAHA ÜYESİ'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Görgün, etkinliğe ilişkin, "Bugün burada, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un, farklı farklı illerden gelen kıymetli üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. SAHA İstanbul kurulduğu günden bu yana üye sayısını artırırken, özellikle savunma sanayi alanında ekosistemin genişletilmesinde kritik bir rol oynuyor. 2018 yılında ilk kez gerçekleştirdiği SAHA EXPO Savunma Sanayi fuarından sonra, pandemi yılında bunu bir adım daha öteye taşıyarak dünyanın ilk 3 boyutlu sanal EXPO fuarını gerçekleştirdi. Yönetiminde yer aldığım SAHA İstanbul'un, sektör adına birçok yenilikçi adım atması beni hem bir hoca olarak, hem de bir sanayici olarak ayrıca mutlu ediyor. Rektörü olduğum dönemde, Gebze Teknik Üniversitesi'ni de SAHA İstanbul'un önemli paydaşlarından biri haline getirerek üye firmalarla birlikte ortak proje yapma, Gebze Teknik Üniversitesi'nin laboratuvar imkanlarından faydalandırma gibi birçok işbirliğine imza atmıştık. ASELSAN'da da, SAHA İstanbul'a üye olan ilk vakıf şirketlerinden biri olarak, işbirliğine devam ediyoruz ve bu çerçevede yoğun bir sinerji oluşturduğumuza inanıyoruz. Hali hazırda SAHA üyesi olan 250'yi aşkın firma ile aktif olarak çalışıyoruz; hatta 50 stratejik ortağımızın 17'si SAHA üyesi firmalardan oluşuyor.  Bugün bu sanayileşme etkinliğinin de aramızdaki işbirliğinin artıracağını düşünüyorum" dedi.

'3 BİN 200'Ü YERLİ FİRMALARDAN OLUŞUYOR'

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz, SAHA İstanbul'un üyelerinin bir kısmını ASELSAN ile bir araya getirdiklerini kaydederek, "Bu etkinliğimizde ASELSAN'a ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu firmalarımız ile beraber deneyimliyoruz. ASELSAN'dan 100'ün üzerinde kıdemli uzman arkadaşlarımız SAHA İstanbul firmalarımızın yetkinliklerini analiz ediyorlar, onlarla beraber nasıl ortak bir çalışma platformu kurabiliriz ve ASELSAN'ın millileştirme vizyonu kapsamında millileştirme oranımızı nasıl arttırabiliriz buna bakıyoruz. 5 binin üzerindeki tedarikçilerimiz 3 bin 200'ü yerli firmalardan oluşuyor. Milli Teknoloji Hamlesinde yerlileştirme oranlarını yükseltmek istiyorsa ülkemiz yerli firmalar ile çalışmaya ağırlık vermeli. ASELSAN bunun bilincinde, sorumluluğunu bu tarz etkinlikler gerçekleştirerek yerine getiriyor. Şu anda 35 masada akşama kadar 700'ün üzerinde görüşme yapacağız, koronavirüs döneminde gerçekleştirilen en büyük B2B etkinliği bu. İnşallah çok faydalı sonuçlar alacağız" diye konuştu.


- Ankara
Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'
Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'
Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'
Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği'

Savunma Sanayi, Nuh Yılmaz, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ASELSAN ile SAHA İstanbul arasında 'Sanayileşme Etkinliği' - Son Dakika


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