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Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek - Son Dakika

Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek

16.08.2021 13:27

Bir son dakika haberine göre TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını belirterek, fabrikada 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışan olacağını bildirdi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın üretime başladığını belirterek, fabrikada 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışan olacağını bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, AA muhabirine, zorlu salgın şartlarına rağmen Türkiye'nin dış ticaret performansının hızlı bir toparlanma gösterdiğini söyledi.

Yılın ilk çeyreğindeki yatırıma ve istihdama dayalı büyümenin ikinci çeyrekte ihracatın da desteğiyle çok daha güçleneceğini dile getiren Altunyaldız, şöyle devam etti:

"Yılın ilk yarısı ihracatımız için büyük bir başarıyla geçti. Haziran ayı itibarıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık, 6 aylık ve yıllık ihracatını gerçekleştiren ülkemiz, bu olumlu performansına temmuz ayında da devam etti. Temmuz ayında ihracatımız yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolara yükselirken dış ticaret performansımız yeni bir faza geçmiş durumda. İhracatımız 201,5 milyar dolar rakamına ulaştı. Bizim açımızdan psikolojik bir eşikti. Son dönemdeki büyüme, ihracat performansı ve yatırım iştahı, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine hızla gittiğini gösteriyor. Son 12 aylık ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 21'lik artışla 201 milyar dolara yükseldi ve tarihinde ilk defa 200 milyar dolar seviyesini aştı."

Konya'nın birim başına ihracat değeri 2,1 dolara çıktı

Altunyaldız, Konya'nın da üretim ve ihracat performansıyla göz doldurduğuna dikkati çekti.

Nitelikli ve yüksek teknolojili ürünlerde yükselen ivmesiyle Konya'nın sanayi ve ihracatta da Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Altunyaldız, "Ülkemizin toplam ihracatı tarihi seviyelerini görürken bu dönemde Konya, olumlu ayrışan performansıyla dikkati çekiyor. Temmuzda şehrimizin ihracatı yüzde 8,7 artarken ilk 7 ayda yüzde 258'lik artışla savunma sanayii başta olmak üzere katma değerli sektörlerde önemli artışlar kaydettik. Konya son dönemde nitelikli ve yüksek teknolojili ürünlere odaklanıyor. Ülkemizde 1-1,2 dolar seviyesinde olan birim başına ihracat değeri Konya'da 2,1 dolara kadar yükseliyor." diye konuştu.

400 nitelikli teknisyen istihdam edilecek

Konya'nın savunma ve havacılık sanayisi ihracatında ilk 3'te yer aldığına işaret eden Altunyaldız, ASELSAN Konya yatırımının kentte kattığı değere atıfta bulundu.

Altunyaldız, ASELSAN Konya'nın model bir yatırım olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"ASELSAN Konya, savunma sanayisinde gerçek büyümeye, teknoloji transferine ve bu gelişimini diğer sektörlere yaymaya yönelik son derece kıymetliydi. ASELSAN Konya, çok hızlı şekilde tamamlandı ve geçen yıl devreye alındı. Şu anda farklı projeleriyle üretime ve istihdama başladı. Her geçen gün istihdamı artıyor. İnşallah 800'ü mühendis 1200'ün üzerinde çalışanı olacak. Bu çalışmaları diğer savunma sanayi şirketleriyle tedarik alım noktasında paylaşımı olacak. Küresel anlamda onların açılımını temin etmiş olacak. Konya'daki bu çalışmalar şehrimizin savunma sanayisinde Türkiye'de ilk 3'e yerleştiğini ortaya koydu."

ASELSAN Konya'nın, sahip olduğu yetenek, kabiliyet ve nitelikli iş gücü açısından önemine işaret eden Altunyaldız, fabrikada 400 nitelikli teknisyenin istihdam edileceğini bildirdi.

Fabrikada Ar-Ge, tasarım ve inovasyon çalışmalarının yoğun olarak gerçekleştirildiğini belirten Altunyaldız, buranın sadece Türkiye değil tüm dost ve kardeş ülkeler için de ihtiyaç olabilecek ürünlerin üretilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek

Türkiye, Enerji, Konya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek - Son Dakika


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