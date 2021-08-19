Üye Girişi
Son dakika: ASELSAN Konya'nın üretimi "bomba atarlı SARP" IDEF'in gözdesi oldu - Son Dakika

Son dakika: ASELSAN Konya'nın üretimi "bomba atarlı SARP" IDEF'in gözdesi oldu

19.08.2021 10:28
Son dakika: ASELSAN Konya'nın üretimi

Son dakika haberine göre ASELSAN Konya, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2021'de açtığı stantta ürün ve kabiliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

ASELSAN Konya, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2021'de açtığı stantta ürün ve kabiliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

ASELSAN Konya'nın üretimini gerçekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre edilebildiği ve tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı silah sistemi, IDEF'te yoğun ilgi görüyor.

ASELSAN Konya Program Yönetimi, İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Ümit Mercimek, AA muhabirine, ASELSAN Konya'nın Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılayacak her nevi silah ve silah sistemleri ile tasarım, geliştirme ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulduğunu söyledi.

Kuruluşun, savunma sanayisi ürünlerinin üretimi, test, montaj ve entegrasyonu başta olmak üzere her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmayı amaçladığını dile getiren Mercimek, "ASELSAN Konya, yüzde 51'i ASELSAN'a ve yüzde 49'u Konya Savunma Sanayi AŞ'ye ait olmak üzere 'Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi' unvanıyla kurulmuştur. ASELSAN Konya, 17 Aralık'ta faaliyetine başlamış olup savunma sanayisi için özgün ürünlerin geliştirildiği önemli bir teknoloji üssü olacaktır. Bu hedef doğrultusunda kısa sürede silah ve silah sistemleri tasarımı, üretimi, test, montaj ve entegrasyonuna yönelik altyapı kurulumları tamamlanmış üretim bu kapsamda başlamıştır." dedi.

"5 ila 10 yıllık süreçte hedefimiz, 1200 personel sayısına ulaşmak"

Mercimek, uzun yıllar görev yaptığı ASELSAN'da elde ettiği tecrübeyi şirkete aktarmak için burada bulunduğunu belirterek, "ASELSAN Konya'da 160 kişilik personel sayısına ulaştık. 5 ile 10 yıllık süreçte potansiyel projeleri de göz önüne alarak hedefimiz 1200 kişilik personel sayısına ulaşmak. 800 mühendis ve 400 nitelikli teknisyen olacak. Planlarımız bu yönde ve projelerimizi de bu kapsamda geliştirmek ve artırmak üzere çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

UKSS'lerin üretimi ASELSAN Konya'ya aktarıldı

Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerine (UKSS) değinen Mercimek, bunların alanında çok önemli bir pazar payına sahip olduğunu ifade etti.

Mercimek, şu bilgileri verdi:

"ASELSAN ile yaptığımız teknoloji transferi sözleşmesi kapsamında UKSS üretimi ASELSAN Konya'ya aktarıldı. Buna yönelik altyapı kurulumu tamamlandı ve üretime başladık. Tüm UKSS'nin tedarik, üretim, entegrasyon, test ve kalite faaliyetleri ASELSAN Konya tarafından yapılmaktadır. Buna yönelik SARP sistemimizi fuara örnek olarak getirdik. Sadece üretimimiz değil ürün geliştirme üzerine de yeteneklerimizi göstermek istediğimiz, geliştirdiğimiz sistemimiz yer alıyor. Ayrıca hem 12,7 milimetre hem de 40 milimetre bomba atar silahlarının entegre edilebildiği, her iki sistemin alttan beslendiği ve aynı zamanda tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün bir uzaktan komutalı silah sistemini sergiliyoruz."

Sistemin çok hafif olduğuna işaret eden Mercimek, projenin TSK'nın kullanımına sunulması yönünde görüşmelere başlayacaklarını kaydetti.

ASELSAN Konya'da istihdam edilen personelin silah ve silah sistemleri üzerinde büyük tecrübe sahibi olduğunu vurgulayan Mercimek, "Silahları çok iyi tanıyoruz. Bu silahları geliştirme ve üretmenin yanında mevcut TSK'nın envanterinde yer alan silahların yenilenmesi ve onarılmasında yetkinliğimiz var. Örnek silahın kritik parçalarını ürettiğimiz ve gösterdiğimiz ürün yelpazemiz var." dedi.

Mercimek, Türkiye'nin, dost ve müttefiklerin gelecek dönemdeki ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanmasında, "milli silah, güçlü savunma" sloganıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Aselsan, Bomba, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: ASELSAN Konya'nın üretimi 'bomba atarlı SARP' IDEF'in gözdesi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti 10:35 Recep Niyaz'ın en acı günü! Genç futbolcu evladını kaybetti Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı 10:25 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı 10:12 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu 10:03 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek isterken, tek yumrukla komalık oldu Serenay Sarıkaya, 10:00 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti 09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık

Son Dakika Haberleri
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü
10:11 Güvenlik kamerasını fark eden hırsızın yaptığı hareket tebessüm yarattı
10:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor
10:01 Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı
09:59 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
09:58 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü         
10:35
Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsü biçti! Olayda yaralılar var         
10:31
İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü         
10:18
Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı! 8,53 seviyelerinden işlem görüyor         
10:10
Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı         
10:02
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı         
09:36
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:39:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: ASELSAN Konya'nın üretimi "bomba atarlı SARP" IDEF'in gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement