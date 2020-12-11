ASELSAN üretti, yerli ve milli ventilatöler teslim edildi

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında üretilen yerli ve milli solunum cihazları hastaların hizmetine sunulmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne teslim edildi

SİVAS - ASELSAN'ın Sivas fabrikasında üretilen yerli ve milli solunum cihazları hastaların hizmetine sunulmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne teslim edildi.

ASELSAN Sivas'ta bulunan fabrikasında yüzde yüz yerli ve milli solunum cihazları üretti. Özellikle Covid-19 hastalarının tedavisinde ihtiyaç duyulan bu cihazlardan üretimi tamamlanan 5 adeti bugün, hastaların hizmetine sunulmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne teslim edildi.

Milli ventilatörlerin teslimi düzenlenen törenle yapıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul ve ASELSAN Sivas Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım katıldı.

Burada konuşan yıldırım Sivas'ta ürettikleri yerli ve milli cihazları teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtip, "Bir virüsle mücadele ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüsü yenmek istiyoruz. Bu virüsü yenebilmek için bazı aşı ve ekipmanlar gerekiyor. Daha ithal edilen ventilatörler artık ülkemizde de üretiliyor. ASELSAN Sivas Fabrikası olarak bizde ilimizdeki hastanelere yerli ve milli üretimimizle destek olmaya çalıştık" dedi.

"Devletimizin büyüklüğünü gördük"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, en iyi imkanlara sahip oldukları bir dönemden geçtiklerini belirtip, "Hastanemiz belki de başından buyana en iyi imkanları bulunduğu dönemi yaşıyor. Devletimizin büyüklüğünü bir kez daha gördük. Bu cihazların şöyle bir önemi var. Bugüne kadar bu tür cihazları yurt dışından alıyorduk. Bunlara büyük paralar veriyorduk. Artık bu cihazlar yerli ve milli olarak üretiliyor. Sebep olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Millileşmede güzel bir adım

Sivas Valisi Salih Ayhan millileşmede güzel bir adım atıldığının altını çizerek, "Ülkemizin yerli ve millileşme adımların güzel bir örgeni daha hep birlikte yaşıyoruz. Bunun Sivas'ta olması bizim için daha da anlamlı. Buna vesile olanlara teşekkür ediyorum. Bazen krizler bu tip adımları atmamızı sağlıyor. Kendi iç dinamiklerimizi güçlü tutup hiç kimseye muhtaç olmadan. Kendi insanımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için yapılan bu tür çalışmalar, hele hele böyle günlerde çok daha anlamlı." şeklinde konuştu.

Geçmişte ithal edilen solunum cihazlarının fiyatının yaklaşık 20 bin dolar civarında olduğu belirtildi.