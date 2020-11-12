ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir - Son Dakika

ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir

12.11.2020 18:47

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldiğini belirterek, "Sektörümüz, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka projeleriyle geleceğin harp ortamına...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldiğini belirterek, "Sektörümüz, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka projeleriyle geleceğin harp ortamına hazırlanmanın yanı sıra, çoklu kullanımlarla sivil alanda da çözümler üretiyor." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katıldığı, ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni ASELSAN Gölbaşı yerleşkesinde yapıldı.

Burada konuşan Demir, Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluşundan bugüne 35 yıl geride kaldığını anımsatarak, 17-25 Aralık ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimlerinden sonra, savunma sanayinin önemi daha fazla ortaya çıktığını söyledi.

Ülkenin savunma sanayisinin, kara, hava ve deniz platformlarının üretiminde artık belli bir düzeye ulaştığını, bazılarında dünyayla rekabet edebilir seviyeye geldiğini, hatta dünyada öncü konumuna yükseldiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Savunma sanayimiz zırhlı araçlar, savaş gemileri, helikopter projeleri, modern top ve tüfek projeleri, yerli uydu ve uzay çalışmaları, elektronik harp ve radar sistemleri, mühimmatlar, füzeler, torpidolar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları gibi birçok projeyi hayata geçirip, yüksek Ar-Ge yatırımlarıyla geleceğin sistemlerini de şimdiden tasarlarken, dünyayla rekabet edebilir seviyeye gelmektedir. Sektörümüz, lazer ve elektromanyetik silah sistemleri, insansız ve otonom sistemler, siber güvenlik ve yapay zeka projeleriyle geleceğin harp ortamına hazırlanmanın yanı sıra, çoklu kullanımlarla sivil alanda da çözümler üretiyor."

Demir, Kıbrıs Barış Harekatındaki ambargolardan sonra ortaya çıkan yerli ve milli savunma sanayi kurulması zorunluluğunun ilk sonucunun ASELSAN olduğuna işaret ederek, "ASELSAN ürettiği sistemlerle, güvenlik güçlerinin gören gözü, işiten kulağı, yön bulan pusulası, taktik oluşturan zihni, en ileri yetkinliği ve uzak görüşü, yüksek becerisi, modern yenilikçi yüzü olmuştur." ifadelerini kullandı.

ASELSAN'nın, geniş bir alt yüklenici ağının yanı sıra, KOBİ'lerle ve sektöre yeni giren firmalarla birlikte yürüttüğü çalışmaların savunma sanayi ekosisteminin gelişmesine de katkıda bulunduğuna işaret eden Demir, Başkanlık olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve geleceğin harp ortamına hazırlık sürecinde sektör paydaşlarıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de teknolojinin hızla değişiminin dengeleri değiştirdiğine işaret ederek, bu durumun savunma sanayinde geliştirilen ürünleri de etkilediğini anlattı.

ASELSAN'nın dünyanın ilk 50 savunma şirketi arasında olduğuna dikkati çeken Görgün, savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 70'lere yükseldiğini söyledi.

Görgü, savunma sanayisinde salgın döneminde tedarik sürecinde hiçbir aksama olmadığına dikkati çekerek, sektördeki üretim çarkının devamlılığına katkı sağlandığını vurguladı.

ASELSAN'ın savunma sanayisinde elde ettiğimiz teknolojik birikimleri sivil alanlara kullandığına işaret eden Görgün, yerli solunum cihazını ülkeye kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir
ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir
ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir
ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir

İsmail Demir, Yapay Zeka, Sivil, Silah, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu İngiliz basınından Dağlık Karabağ yorumu: Türkiye, Rusya'nın arka bahçesindeki yerini sağlamlaştırdı 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım         
19:23
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü         
17:46
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada Beyoğlu'nda İspanya vatandaşı genç kızın 4'üncü kattan düşme anı kamerada         
17:00
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 20:19:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASELSAN yeni sistem tanıtımları ve tesis açılışları töreni - İsmail Demir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei