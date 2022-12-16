Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi - Son Dakika
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Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi

16.12.2022 11:25

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği asgari ücret belirleme toplantıları devam ediyor. Herhangi bir rakamın telaffuz edilmediği ilk iki toplantının ardından 3. toplantının tarihi 20 Aralık olarak belirlendi. Net rakamların konuşulmasının beklendiği toplantıda nihai asgari ücretin açıklamasının son toplantıya kalıp kalmayacağı da yapılacak üçüncü toplantıdaki gidişata göre belli olacak.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşar, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu da rakamı belirlemek adına toplantılarına devam ediyor. İlki 7 Aralık'ta gerçekleştirilen toplantının ikinci ayağı ise 14 Aralık'ta yapıldı.

ÇEŞİTLİ VERİLER İSTENDİ

İkinci toplantının ardından kamera karşısına geçen TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, herhangi bir rakam konuşmadıklarını ve başta asgari geçim verileri olmak üzere bazı verileri beklediklerini söyledi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ TARİHİ DE BELLİ OLDU

İkinci toplantıda da herhangi bir sonuç çıkmamasının ardından gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 20 Aralık'ta gerçekleştirilmesi kararlaştırılan üçüncü toplantıda rakamın konuşulması bekleniyor. Açıklamanın son toplantıya kalıp kalmayacağı da üçüncü toplantıdaki gidişata göre belli olacak.

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SON DAKİKA: Asgari ücretin kaderi bu toplantıda belli olabilir! İşte milyonların merakla beklediği toplantının tarihi - Son Dakika
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