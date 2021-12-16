Üye Girişi
Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler - Son Dakika

Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler

16.12.2021 12:28

Son dakika: Asgari ücretin açıklanasına saatler kala yetkililerin ne diyeceği merak konusu oldu. Tam da bu sırada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de heyecanlandıran bir açıklama geldi. Bakan Nebati, "Çalışanı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli vatandaş, bugün asgari ücret görüşmelerinin son toplantısından çıkacak karara kilitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'da asgari ücretle ilgili açıklama yapacağı belirtilirken, bu saatten önce yetkililerin yapacağı değerlendirmeler de merakla takip ediliyordu.

3 BİN 900 LİRA GÜNDEMDE

Bugün gerçekleştirilecek son görüşme öncesi gündemde olan 2 önemli konu var. Bu konulardan biri, asgari ücretten verginin sıfırlandığı yönünde ancak bu konuyla net bir durum yok. Gündemdeki diğer önemli konu ise asgari ücrette 3 bin 900 lira için uzlaşma sağlandığı iddiası. Ancak bu iki iddia da öğleden sonra netlik kazanacak.

BAKAN'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, yetkili makamların asgari ücrete ilişkin yapacağı değerlendirmeler de merak ediliyordu. Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, milletvekillerinin asgari geçim indirimiyle ilgili sorusu üzerine, "Sabit ücretler üzerine stopajlar üzerine vergi yükü asgari geçim indirimi üzerinden medeni duruma bağlı olarak kişinin ödeyeceği gelir vergisi üzerinden indirim yapılmak suretiyle önemli ölçüde hafifletilmiştir. Bu uygulama ile 2021 yılına ilişkin gelir vergisi yükü evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu asgari ücretlide 2021 yılının son aylarına kadar aylık yüzde 0 olarak gerçekleşmektedir. Ayrıca asgari ücretin yılın son aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmektedir. Asgari ücretlilerin tamamına baktığımızda ortalama vergi yükü aylık 2,34, yıllık ise 3,25'tir" dedi.

''ENFLASYONA EZDİRİLMEYEN BİR RAKAM OLACAK''

Bakan Nebati, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili de, "Aynı zamanda asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız. Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir. Bütçe konuşmamda da ifade etmiştim, katlar arası fark var" diye konuştu.

''TARIMA AKTARILMASI PLANLANAN KAYNAK 57,6 MİLYAR LİRA''

Bakan Nebati, tarımsal desteklerle ilgili soruya da, "Tarımsal desteklerle ilgili Tarım Kanunu 21'inci maddesinde tarımsal destekleme programlarının finansmanı için bütçeden ayrılacak kaynağın Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 1'inden az olamayacağı hükmü altına alınmaktadır. 2022 yılında tarım sektörüne aktarılması planlanan toplam kaynak tutar 57,6 milyar liradır. TÜİK tarafından 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanan son verilere göre GSMH 2020 yılında 4,98 trilyon TL olmuştur. Bu kapsamda 57,6 milyar liralık destek yüzde 1,16'sına denk gelmektedir. Gerek yürütme gerek diğer alanlarda ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişim söz konusu. Çünkü zamanın ruhuna uygun bir şekilde değişimler de bürokraside değişiyor" dedi.

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Asgari Ücret, Enflasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Deniz Cicikler: Benim merak ettiğim hangi enflasyon oranına ezdirilmeyecegiz TÜİK in açıkladığı mi market raflarında gıda karda olan enflasyon mu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Mustafa Bayındır: inşallah güzel bir karar çıkar az maaş alana çok çok maaş alana az zam yapılsa güzel olur maaş adaletsizliği ortadan kalkar Cevap Yaz 10 10 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Son Dakika Haberleri
14:27 Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor
14:25 Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler
14:19 Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler Suriyeli gençler, evlendirme vaadiyle çağırdıkları adamı dövüp parasını gasbettiler         
14:25
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı         
14:10
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer         
13:35
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor AFP'nin SİHA haberinde skandal harita! Avrupa Yakası ile Trakya bölgesini Türkiye'ye ait değil gibi görünüyor         
10:51
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:34:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement